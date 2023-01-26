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2 часа назад

Мишустин сделал важное заявление о пенсиях жителей новых регионов

Лера Букина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пенсии жителям новых регионов РФ – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – уже с 1 марта будут назначать в соответствии с нормами, принятыми в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительства в четверг, передает ТАСС.

Мишустин сделал важное заявление о пенсиях жителей новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это правило закреплено в проекте закона о пенсионном обеспечении в новых регионах, подготовленном кабмином.

«Значимый законопроект - о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам», - подчеркнул Мишустин.

По его словам, пенсионные выплаты в новых регионах России и надбавки к ним будут индексировать, как и по всей стране.

Ранее сообщалось, что со следующего месяца пенсионерам повысят размер выплат. В частности, с 1 февраля изменится сумма ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Речь идет о людях с инвалидностью и ветеранах. Сумма выплат повысится с учетом уровня инфляции за прошлый год. Согласно соответствующему законопроекту, коэффициент индексации будет составлять 1,119, то есть 11,9%.

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее рассказал РИА Новости, почему индексация пенсий не приводит к увеличению реальных располагаемых доходов. Так, по его словам, в данном случае компенсируется лишь инфляция. Собеседник напомнил о том, что в стране ситуация с доходами улучшается за счет предоставляемых льгот.

Личный счет,Михаил Мишустин,Александр Сафонов,Финансовый университет,
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