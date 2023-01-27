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5 часов назад

Юрист Гусятникова предупредила, что приставы могут списать до 50% пенсии в счет долга

Газета.Ru

Судебные приставы могут обратить взыскание на пенсию, как и на любой другой вид дохода, в рамках исполнительного производства. То есть за долги по кредитам, ЖКХ, алиментам приставы могут списать до 50% пенсии за месяц, сообщила агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Впрочем, по ее словам, приставы учитывают размер прожиточного минимума при обращении взыскания на пенсию. Именно эту сумму приставы должны оставить на счету должника, уточнила юрист.

По словам юриста, в этом году федеральный прожиточный минимум для пенсионера зафиксирован на уровне 12 363 рубля. Но есть еще региональный минимум. Его размер определяется в зависимости от особенностей проживания на разных территориях. Так, в Москве это 16 257 рублей, на Камчатке — 22 694 рубля, в Санкт-Петербурге — 12 981 рубль.

Гусятникова отметила, что в заявлении судебному приставу необходимо указывать именно региональный прожиточный минимум. По словам юриста, в целом такая ситуация выгодна для должников с небольшой пенсией. При этом банкам это совсем невыгодно. Поэтому во многих случаях пенсионерам становится труднее получить кредит, уточнила Гусятникова.

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