Россияне бросились избавляться от долгов

В минувшем году российские граждане гасили задолженности по кредитам более активно, чем раньше, сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
По данным БКИ, средний уровень досрочного погашения по всем видам банковских кредитов увеличился до 8% в первые месяцы 2022 года, а в определенные месяцы достиг 12,2%. По словам гендиректора бюро Олега Лагуткина, в 2020 и 2021 годах он был на уровне 6,5%.
В большинстве случаев россияне досрочно гасили потребительские кредиты. Данные свидетельствуют об увеличении среднего уровня досрочного погашения по ним с 9–9,5% в 2020 и 2021 годах до 18% в 2022 году. В марте и мае 2022 года он был на уровне 23–26%.
Лагуткин отметил, что в отдельные месяцы по ипотеке средний уровень досрочного погашения составлял 1,7%, что в четыре раза превышает показатели предыдущих периодов. Что касается автокредитов, то по ним тоже наблюдался рост, но он не был столь значительным.
Эксперт связывает данную тенденцию с желанием граждан избавиться от задолженностей по кредитам в условиях неопределенности. Информация о росте показателя была подтверждена крупнейшими банками.
Ранее РИА Новости сообщило, что россияне, работающие в сферах автопродаж, ретейла и выездного туризма, получают отказ от некрупных банков в получении ипотеки. Данные Национального бюро кредитных историй свидетельствуют о росте доли отказов по ипотечным заявкам в России по итогам 2022 года до 46,2%, что стало наибольшим показателем. Для сравнения: в первом квартале того же года доля оценивалась в 34,1%.