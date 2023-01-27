Россияне бросились избавляться от долгов

В минувшем году российские граждане гасили задолженности по кредитам более активно, чем раньше, сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

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По данным БКИ, средний уровень досрочного погашения по всем видам банковских кредитов увеличился до 8% в первые месяцы 2022 года, а в определенные месяцы достиг 12,2%. По словам гендиректора бюро Олега Лагуткина, в 2020 и 2021 годах он был на уровне 6,5%.

В большинстве случаев россияне досрочно гасили потребительские кредиты. Данные свидетельствуют об увеличении среднего уровня досрочного погашения по ним с 9–9,5% в 2020 и 2021 годах до 18% в 2022 году. В марте и мае 2022 года он был на уровне 23–26%.

Лагуткин отметил, что в отдельные месяцы по ипотеке средний уровень досрочного погашения составлял 1,7%, что в четыре раза превышает показатели предыдущих периодов. Что касается автокредитов, то по ним тоже наблюдался рост, но он не был столь значительным.

Эксперт связывает данную тенденцию с желанием граждан избавиться от задолженностей по кредитам в условиях неопределенности. Информация о росте показателя была подтверждена крупнейшими банками.