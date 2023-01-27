Российские сервисы остановили прием онлайн-платежей из-за границы

Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, теперь ограничивают проведение таких операций, сообщают «Известия».

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Тенденция начала наблюдаться с текущего года. В публикации говорится, что весной 2022 года карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, перестали принимать за рубежом, а карты иностранных кредитных организаций — на территории РФ. После этого некоторые сервисы, в частности Prodamus, Robokassa, PayBox, начали предоставлять российским фирмам услуги по приему платежей из-за других стран.

Подчеркивается, что Robokassa принял решение приостановить прием платежей по иностранным картам Visa в 2023 году. Причем ранее никаких ограничений на это не было. Кроме того, сообщается о прекращении данной компанией обработки операций из США.

Услуга по приему иностранных карт международных платежных систем на российских сайтах с весны прошлого года предоставлялась в Prodamus с комиссией в 10%. Однако, как отмечается, операции в долларах почти полностью перестали проходить в связи с отказом со стороны банка-партнера еще неделю назад.