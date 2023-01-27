Российские сервисы остановили прием онлайн-платежей из-за границы

Платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, теперь ограничивают проведение таких операций, сообщают «Известия».
Тенденция начала наблюдаться с текущего года. В публикации говорится, что весной 2022 года карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, перестали принимать за рубежом, а карты иностранных кредитных организаций — на территории РФ. После этого некоторые сервисы, в частности Prodamus, Robokassa, PayBox, начали предоставлять российским фирмам услуги по приему платежей из-за других стран.
Подчеркивается, что Robokassa принял решение приостановить прием платежей по иностранным картам Visa в 2023 году. Причем ранее никаких ограничений на это не было. Кроме того, сообщается о прекращении данной компанией обработки операций из США.
Услуга по приему иностранных карт международных платежных систем на российских сайтах с весны прошлого года предоставлялась в Prodamus с комиссией в 10%. Однако, как отмечается, операции в долларах почти полностью перестали проходить в связи с отказом со стороны банка-партнера еще неделю назад.
Ранее сообщалось, что международная платежная система MasterCard лишилась $30 млн в 2022 году из-за приостановки деятельности в России. Суммарные убытки MasterCard от деятельности в России достигли $67 млн. О прекращении работы в России из-за ситуации на Украине Visa и MasterCard объявили в марте 2022 года.