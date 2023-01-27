В Узбекистане заявили о работе над возобновлением приема карт «Мир»

Глава правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов рассказал, что банки страны стремятся возобновить обслуживание карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

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Нурмуратов подчеркнул, что говорить о сроках возобновления приема российских карт пока рано.

«Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия», - сказал глава регулятора.

Обслуживание карт «Мир» в Узбекистане приостановили в сентябре 2023 года. Процессинговый центр страны UZCARD объяснил это «техническими процедурами на стороне участника платежной системы».

Незадолго до этого стало известно, что турецкие банки İş Bankası и DenizBank прекратили обслуживать российские карты из-за западных санкций, а чуть позже такое же решение приняли два банка из Киргизии - Бакай банк и Доскредобанк.

Минфин США ранее пригрозил вторичными санкциями за обслуживание карт «Мир». Затем ведомство официально предупредило все финансовые учреждения третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).