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1 час назад

В Узбекистане заявили о работе над приемом карт «Мир»

Мария Иванова

Глава правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов рассказал, что банки страны стремятся возобновить обслуживание карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

В Узбекистане заявили о работе над возобновлением приема карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмуратов подчеркнул, что говорить о сроках возобновления приема российских карт пока рано.

«Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия», - сказал глава регулятора.

Обслуживание карт «Мир» в Узбекистане приостановили в сентябре 2023 года. Процессинговый центр страны UZCARD объяснил это «техническими процедурами на стороне участника платежной системы».

Незадолго до этого стало известно, что турецкие банки İş Bankası и DenizBank прекратили обслуживать российские карты из-за западных санкций, а чуть позже такое же решение приняли два банка из Киргизии - Бакай банк и Доскредобанк.

Минфин США ранее пригрозил вторичными санкциями за обслуживание карт «Мир». Затем ведомство официально предупредило все финансовые учреждения третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).

В ноябре 2022-го Нурмуратов заявлял, что банки Узбекистана пока не готовы возобновлять обслуживание карт «Мир» из-за существующих рисков.

Личный счет,НСПК,Казначейство США,
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