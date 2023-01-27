Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
57 минут назад

Еще один грузинский банк - Liberty Bank -  начал закрывать счета россиянам

Газета.Ru

Грузинский банк Liberty Bank начал закрывать счета россиянам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Банкста». По факту это второй случай закрытия грузинским банком счетов граждан России. Первым блокировать счета россиян стал Bank of Georgia.

Еще один грузинский банк начал закрывать счета россиянам
Фото: газета.ругазета.ру

Как уточняется в сообщении, банк закрыл счета нескольким гражданам России. При этом в кредитной организации отказались назвать причину закрытия счета, то есть счета были закрыты без объяснений.

В сообщении также говорится, что минимум один из счетов был открыт для хранения небольших сумм денег и не участвовал в транзакциях с криптовалютой.

Liberty Bank – третий по величине банк в Грузии. Он известен как пенсионный оператор, его прибыль за прошлый год составила 52 млн лари.

В декабре 2022 года грузинский банк Bank of Georgia начал закрывать счета российских граждан, сообщали СМИ. Причины блокировок в кредитной организации не разглашали, ссылаясь на внутренние порядки банка и свое право закрывать счета без объяснений. Источник СМИ в BoG заявил, что россияне по-прежнему могут открыть счет в банке.

Bank of Georgia известен требованием к русским эмигрантам заполнять анкету об отношении к спецоперации России на Украине. Однако сейчас закрытие счетов не связано с гражданством клиентов, заявили в банке.

Личный счет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители