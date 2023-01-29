Россиян предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

«Изменения в график будут внесены из-за праздничных дней. В итоге 23 февраля в стране не будут работать банковские отделения и филиалы почты. А потому тем, кто обычно получает свои пенсии и другие социальные выплаты 23 или 24 числа, деньги доставят чуть раньше», – передает слова Власова «PRIMPRESS».

Эксперт рассказал, что такие изменения связаны с длинными праздниками, ведь нерабочими будут четыре дня подряд: с 23 по 26 февраля. Он добавил, что изменения в датах выплат коснутся и тех, кто получает пособия и пенсии 11 или 12 числа каждого месяца. Многие получат свои выплаты уже 10-го, в пятницу.