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1 час назад

Россиян предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что российские пенсионеры столкнутся с изменениями в графике выплаты пенсий в феврале.

Россиян предупредили об изменениях в графике выплат пенсий
Фото: ТАССТАСС

«Изменения в график будут внесены из-за праздничных дней. В итоге 23 февраля в стране не будут работать банковские отделения и филиалы почты. А потому тем, кто обычно получает свои пенсии и другие социальные выплаты 23 или 24 числа, деньги доставят чуть раньше», – передает слова Власова «PRIMPRESS».

Эксперт рассказал, что такие изменения связаны с длинными праздниками, ведь нерабочими будут четыре дня подряд: с 23 по 26 февраля. Он добавил, что изменения в датах выплат коснутся и тех, кто получает пособия и пенсии 11 или 12 числа каждого месяца. Многие получат свои выплаты уже 10-го, в пятницу.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие выплаты ждут уволившихся пенсионеров.

Личный счет,Сергей Власов,
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