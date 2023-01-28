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5 часов назад

В России может появиться новая льготная ипотека под два процента годовых

Konkurent.ru

Программа будет доступна не всем гражданам России, сообщает KONKURENT.RU.

В России может появиться новая льготная ипотека
Фото: konkurent.rukonkurent.ru

В России рассматривается вопрос о начале новой программы льготного кредитования некоторых категорий граждан. Льготные ипотечные займы могут выдавать населению всего под два процента годовых.

Речь идет о предложении, которое было направлено членами комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов правительству.

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Отмечается, что новая льготная ипотека должна стать доступной для тех, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Авторы инициативы уверены, что подобная мера поможет привлечь в отрасль новых специалистов. Это необходимо, поскольку сейчас предприятиям по всей России, по данным издания «Известия», не хватает порядка 400 тыс. сотрудников.

Предполагается, что условия новой льготной ипотеки будут схожи с условиями программы «Дальневосточная ипотека».

«Один из самых эффективных «пряников» для поддержки населения – это, конечно, доступное жилье. Обратился в правительство с предложением введения льготной ипотеки (2% годовых) для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Нужно поддержать имеющиеся кадры и стимулировать приток новых», – указал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем ТГ-канале.

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