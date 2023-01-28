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2 часа назад

Денежные переводы из России в соседние страны увеличились почти на 500%

News.ru

Россияне в 2022 году увеличили переводы денежных средств в соседние страны на сотни процентов, сообщает РБК со ссылкой на центробанки постсоветских республик. Так, отправления средств в Казахстан из России достигли рекордных $775,4 млн, в то время как в 2021 году сумма переводов составляла около $114 млн. Также увеличились отправки денег в Армению, Грузию, Узбекистан и Киргизию.

Денежные переводы из России в соседние страны увеличились почти на 500%
Фото: News.ruNews.ru

Объем переводов из России в Узбекистан достиг значения в $14,5 млрд, что на 160% больше по сравнению с 2021 годом — тогда из России было отправлено $5,6 млрд. Объем переводов в Грузию увеличился с $411,3 млн до $2 млрд, в Армению с $800 млн до $2,1 млрд, в Киргизию — с $2,5 млрд до $2,6 млрд.

Статистика переводов составлялась с учетом использования систем «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact, также были изучены банковские отправления.

В сентябре 2022 года Банк России продлил на полгода срок действия ограничений на переводы за рубеж денежных средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Таким образом запрет будет действовать до 1 апреля 2023 года. Представители ЦБ отмечают, что данные меры были приняты для поддержания финансовой стабильности.

Личный счет,Банк России,КБ "Юнистрим",
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