Денежные переводы из России в соседние страны увеличились почти на 500%

Россияне в 2022 году увеличили переводы денежных средств в соседние страны на сотни процентов, сообщает РБК со ссылкой на центробанки постсоветских республик. Так, отправления средств в Казахстан из России достигли рекордных $775,4 млн, в то время как в 2021 году сумма переводов составляла около $114 млн. Также увеличились отправки денег в Армению, Грузию, Узбекистан и Киргизию.

Объем переводов из России в Узбекистан достиг значения в $14,5 млрд, что на 160% больше по сравнению с 2021 годом — тогда из России было отправлено $5,6 млрд. Объем переводов в Грузию увеличился с $411,3 млн до $2 млрд, в Армению с $800 млн до $2,1 млрд, в Киргизию — с $2,5 млрд до $2,6 млрд.

Статистика переводов составлялась с учетом использования систем «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact, также были изучены банковские отправления.