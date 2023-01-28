Россиянам назвали три главные ошибки ведения личных финансов

«Важно сформулировать финансовые цели, которые вы перед собой ставите, от этого зависит, сколько нужно откладывать. Может быть, вы хотите отложить какое-то количество денег для финансовой подушки безопасности. В зависимости от ваших доходов можно откладывать стандартные 10%, либо 20%, либо даже 50%. У человека может быть цель копить на будущую пенсию, досрочно погасить кредит: тогда нужно посмотреть на кредитную нагрузку. От этого зависит построение индивидуального финансового плана. Нужно подумать цели и оценить возможности, и исходя из этого составить пропорцию расходов», — объяснил Макаров.