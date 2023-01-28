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1 час назад

Россиянам назвали три главные ошибки ведения личных финансов

Lenta.ruиещё 1

Для правильного расчета категорий своих расходов необходимо провести простой анализ своего финансового положения с учетом ряда факторов, рассказал независимый финансовый эксперт Сергей Макаров. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, какие главные ошибки ведения личных финансов чаще всего допускают россияне.

Россиянам назвали три главные ошибки ведения личных финансов
Фото: ТАССТАСС

«Важно сформулировать финансовые цели, которые вы перед собой ставите, от этого зависит, сколько нужно откладывать. Может быть, вы хотите отложить какое-то количество денег для финансовой подушки безопасности. В зависимости от ваших доходов можно откладывать стандартные 10%, либо 20%, либо даже 50%. У человека может быть цель копить на будущую пенсию, досрочно погасить кредит: тогда нужно посмотреть на кредитную нагрузку. От этого зависит построение индивидуального финансового плана. Нужно подумать цели и оценить возможности, и исходя из этого составить пропорцию расходов», — объяснил Макаров.

Эксперт также перечислил главные ошибки, которые приводят россиян к проблемам с финансами.

По его словам, чтобы не оказаться в сложном финансовом положении и быть готовым ко всем рискам, в том числе потере работы, стоит подумать о том, чтобы отложить деньги на финансовую подушку безопасности. При расчете ее размера необходимо учитывать все обязательные расходы, добавил Макаров.

«Есть стандартная схема расчета финансовой подушки: она составляет от трех до шести (максимум 12) сумм ежемесячных расходов. Если условная семья в месяц тратит 100 тысяч рублей в месяц, то ее финансовая подушка безопасности составит от 300 до 600 тысяч рублей», — посоветовал специалист.

Ранее данные исследования показали, что в 2022 году россияне стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды и реже — на праздники и подарки.

Личный счет,Сергей Макаров,
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