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1 час назад

Названы самые высокооплачиваемые подработки в Москве

Мослентаиещё 1

Самые высокооплачиваемые подработки в Москве называет NEWS.ru со ссылкой на экспертов платформы «Авито Работа». Это водитель и фотограф в ателье.

Названы самые высокооплачиваемые подработки в Москве
Фото: UnsplashUnsplash

Водителю выходного дня в объявлении предлагается зарплата от 80 до 110 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуют наличие водительских прав и стаж вождения от трех лет. Транспорт предоставляется работодателем, график можно подстраивать под себя.

В одно из столичных фотоателье также требуется фотограф со сменным графиком 2/2 и зарплатой 30-60 тысяч рублей в месяц. В объявлении перечислены обязанности сотрудника: фотосъемка на документы с последующей обработкой, а также копирование, распечатка и сканирование документов. Приветствуется знание Photoshop, свое оборудование не требуется.

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Ранее аналитики назвали среднее время для поиска работы в Москве.

«В столице 21 процент людей находят работу менее чем за две недели, 17 процентов — за месяц, 15 процентов — за две-три недели», — говорится в исследовании.

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