В России появился новый вид мошенничества с вакансиями

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. В первую очередь, к группе риска относятся те, кто находится в поиске работы. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники размещают в сети объявления с вакансиями и ждут отклика кандидатов. Далее соискателя «принимают» на работу, присылают ему договор и просят указать номер банковской карты. Затем поступает просьба назвать код из смс-сообщения — якобы для перечисления гонорара, а на самом деле, чтобы похитить деньги со счетов.

По словам эксперта по уголовному процессу компании «Актион Право» Ислама Рамазанова, такая схема бывает и обратной — мошенники находят жертв на порталах с резюме, звонить им и обещать принять на работу.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников считает, что данная обмана стала возможной, с одной стороны из-за популяризации удаленной работы. Теперь, чтобы провести «собеседование», мошенникам даже не нужно тратиться на аренду офиса.

Чтобы обезопасить себя, следует проверить информацию о работодателе — в этом поможет официальный сайт компании, где можно ознакомиться и с открытыми вакансиями, и с реальными контактными данными. В такой проверке помогут крупные рекрутинговые порталы. Также важно помнить, что начисление зарплаты производится по реквизитам, а не по номеру карты.

«Для финансовых операций желательно иметь отдельный телефон и не публиковать его в открытом доступе. И, конечно, никому и никогда нельзя сообщать коды аутентификации из SMS», — предупредил Рамазанов.