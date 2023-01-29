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2 часа назад

Финансист назвала способные разорить виды кредитов

Lenta.ruиещё 1

Кредит способен выручить в определенных ситуациях, но далеко не всегда его оформление целесообразно. О том, какие кредиты могут навредить, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Финансист назвала способные разорить виды кредитов
Фото: ТАССТАСС

Дайнеко выделила основные признаки невыгодных финансовых продуктов. В первую очередь, это кредит за 15 минут (микрофинансовые организации, кредитные союзы, ломбарды и так далее). Минимальный пакет документов, лояльность к оценке кредитной истории и быстрое оформление не должны стать весомыми аргументами для оформления займа. В таком случае процентная ставка будет высокой, а условия — невыгодными.

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«Гораздо разумнее будет потратить чуть больше времени на выбор и оформление кредитного продукта в банке», — отмечает эксперт.

Оформление кредита в торговой точке так же не будет хорошей идеей. Финансист объяснила, что кредитный консультант или брокер, предлагающий заем на товары торговой сети, отправляет заявки сразу в несколько банков, чтобы иметь больший шанс одобрения по кредитной заявке. Но зачастую предложение может оказаться слишком дорогим и за выбранный товар придется заплатить втридорога.

Также не стоит оформлять кредит под залог личного имущества. Несмотря на то, что в этом случае легче получить одобрение, и процентная ставка будет ниже, чем в необеспеченном залогом кредите, тут есть свои подводные камни. Во-первых, вы не сможете распорядиться переданным под залог имуществом до полного погашения кредита. А во-вторых, есть риск потерять свое имущество, поскольку залоговая стоимость часто ниже рыночной.

Еще одним неверным решением станет оформление потребительского кредита вместо ипотеки. В таком случае с высокой вероятностью процентная ставка будет выше, а владелец приобретенного жилья лишается возможности получить налоговые вычеты. Также не нужно брать потребительский кредит на первоначальный взнос. При двойной долговой нагрузке выше риск финансового шока.

Ранее финансовый эксперт Сергей Макаров в беседе с «Лентой.ру» назвал три главные ошибки ведения личных финансов. Одна из них — трата зарплаты «в ноль».

Личный счет,Сергей Макаров,Минфин России,
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