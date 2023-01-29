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1 час назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с трудоустройством по интернету

Вечерняя Москваиещё 5

Мошенники разработали новую схему обмана, заключающуюся в размещении вакансий в интернете и дальнейшем похищении денежных средств. Об этом в воскресенье, 29 января, пишет газета «Известия».

Россиян предупредили о мошенничестве с трудоустройством по интернету
Фото: ТАССТАСС

При использовании данной схемы злоумышленники размещают в интернете объявления с вакансиями, которые находят отклик от соискателя. После этого человеку присылают договор для трудоустройства, где необходимо указать номер банковской карты. Вскоре мошенники якобы хотят перечислить гонорар и просят сообщить код из сообщения, с помощью которого они крадут деньги.

По словам эксперта по уголовному процессу компании «Актион Право» Ислама Рамазанова, данная схема имеет и другую вариацию. Мошенники находят резюме жертвы, после чего связываются с ним.

Чтобы не попасться на такую схему, эксперты рекомендуют проверять информацию о работодателе. Актуальные вакансии и контактные данные можно найти на официальном сайте компании. Начисление средств же всегда осуществляется только переводом по банковским реквизитам, отметили в газете.

До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники стали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых людей. По его словам, злоумышленники начали делить аферу на несколько этапов и делать «пристрелочные» звонки.

Личный счет,Иван Соловьев,
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