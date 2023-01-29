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1 час назад

Россияне озвучили желаемый уровень зарплаты

Lenta.ruиещё 3

Большинство россиян в 2023 году хотели бы получать в месяц от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», данные которого приводит РИА Новости.

Россияне озвучили желаемый уровень зарплаты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что лишь два процента опрошенных считают достаточным для жизни ежемесячный доход менее 30 тысяч рублей. 42 процента мечтают получать 50-100 тысяч рублей, 22 процента — 100-150 тысяч. А около 8 процентов респондентов хотят зарабатывать 150-200 тысяч рублей, и еще процентов — свыше 200 тысяч.

При этом каждый шестой респондент (17 процентов) хочет иметь в новом году ежемесячный доход в 30-50 тысяч рублей.

Всего 14 процентов опрошенных признались, что их желаемый уровень дохода соответствует реальному. Чаще всего об этом говорили на Дальнем Востоке.

Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.

Ранее заместитель начальника Управления организации назначения и перерасчета пенсий ОСФР по Москве и Московской области Екатерина Ильина рассказала, кто имеет право выхода на трудовую пенсию в 2023 году.

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