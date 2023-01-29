Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

В 2023 году большинство россиян хотело бы зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Лишь 14% граждан сейчас довольны своим доходом. Об этом говорят результаты исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», передает «Прайм».

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В исследовании отмечается, что 2% россиян считают приемлемым заработок менее 30 тысяч рублей.

Ответ «от 50 до 100 тысяч» стал наиболее частым - 42% опрошенных.

Еще 22% назвали оптимальным для себя доход в 100-150 тысяч рублей.

Примерно 8% хотят зарабатывать от 150 до 200 тысяч.

В исследовании поучаствовали более тысячи граждан РФ от 18 до 65 лет. Опрос проводился в городах с населением более 100 тысяч.