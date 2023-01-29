Россиянам напомнили о росте 40 пособий и соцвыплат в феврале

Повышение затронет компенсации, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе.

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В список входят пособия по беременности и родам, единовременной выплате при рождении ребёнка, компенсации беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячном пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет, уточнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

В интервью агентству «Прайм» она рассказала, что сумма маткапитала при рождении первенца увеличится на 62,5 тысячи рублей и на 82,5 тысячи рублей — при рождении второго и последующих детей.

Специалист напомнила, что также ожидается ежегодная индексация пенсий.