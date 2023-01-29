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1 час назад

Эксперт назвал надежные варианты вложения денег в 2023 году

Илья Родин

В столичном регионе в 2023 году следует вкладывать деньги в разнообразные сделки с недвижимостью, рассказал в интервью «Известиям» член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников.

Россиянам назвали надежные варианты вложения денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, прежде всего необходимо обратить внимание на займы под залог ликвидной жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье.

Стекольников уточнил, что инвестиционный порог начинается от 5 млн рублей и дает гарантированную доходность по договору займа от 24 до 36% годовых

«Сегодня это один из немногих инструментов на рынке, дающих гарантированный пассивный ежемесячный доход», - подчеркнул эксперт.

На втором месте в списке инвестиционных инструментов, по его оценке, находится покупка земельных участков в Московской области с дисконтом - для редевелопмента и перепродажи в концепции готового коттеджного поселка.

В этом случае, уточнил эксперт, инвестиционный порог начинается от 20 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 40 до 60% годовых на дистанции от 3 до 5 лет.

Кроме того, добавил Стекольников, возможна покупка квартир с дисконтом от 15 до 25% с целью перепродажи или ремонта и перепродажи. Инвестиционный порог при этом начинается от 10 млн рублей, ориентировочная доходность - от 25 до 40% годовых.

Личный счет,Александр Стекольников,
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