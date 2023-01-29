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1 час назад

Bloomberg: стейки становятся роскошью

Елена Прошина

Во всем мире стейки стали роскошью из-за роста цен и последовавшего падения спроса на говядину. В этом году, несмотря на снижение инфляции, тенденция, сохранится, пишет Bloomberg.

Bloomberg: стейки становятся роскошью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, наиболее заметно падение потребления там, где блюда из говядины являются частью национальной культуры. Например, Аргентина, в которой популярно аргентинское барбекю из говядины или асадо.

По итогам 2022 года потребление говядины здесь составило 47,2 кг на душу населения. При этом в 2007 году показатель равнялся 68,7 кг. Снижение потребления говядины связано со взлетевшими ценами и массовым переходом аргентинцев на курятину.

Один из жителей Буэнос-Айреса рассказал, что последний раз он готовил асадо больше месяца назад, хотя раньше стейки были в его меню еженедельно.

В прошлом году потребление говядины сократилось также в Бразилии, США и Великобритании. В частности, в Соединенных Штатах показатель уменьшился на 4%.

В 2023 году в Аргентине, США и Британии продажи говядины в магазинах и ресторанах уже заметно упали по сравнению с предыдущим годом.

Ранее ученые заявили, что рыжие и серые слизни полезнее мяса сельскохозяйственных животных.

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