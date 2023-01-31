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4 часа назад

Аналитики Superjob заявили о росте средних зарплат у курьеров и грузчиков на 10% за год

Газета.Ruиещё 7

Средние зарплаты курьеров и грузчиков по рынку выросли на 10% за год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.

У российских курьеров и грузчиков выросли средние зарплаты
Фото: ТАССТАСС

Согласно исследованию, средние зарплаты курьеров и комплектовщиков за год выросли до 60 тыс. руб., грузчиков — до 55 тыс. руб. Максимальная зарплата водителя-курьера сейчас составляет 170 тыс. руб. Данные были получены на основе вакансий и резюме в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД».

В публикации отметили, что в Москве средняя зарплата курьера подросла на 5 тыс. рублей за год, а максимальная — на 10 тыс. рублей. Средняя зарплата водителя курьера находится на уровне 90 тыс. рублей, а максимальная — 170 тыс. рублей.

Также выросла оплата труда у комплектовщиков, до 60 тыс. рублей, а средняя зарплата оператора складского учета находится на уровне 55 тыс. рублей. Грузчики же получают около 55 тыс. рублей, а водители погрузчика — 65 тыс. рублей.

В середине декабря ТАСС, ссылаясь на результаты исследования сервиса «Авито работа» и агрегатора зарплатных данных Salary Index, сообщил, что спрос на курьеров в России за пять лет подскочил в 11 раз, а число вакансий за этот год выросло на 113% по сравнению с 2021 годом.

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