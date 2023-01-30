Новый механизм индексации пенсий оценили

«В принципе, наверное, инициатива неплохая, поскольку работающие граждане РФ на пенсии часто жалуются на отсутствие индексации страховых пенсий. Однако тут все-таки надо понимать, что если их выплаты начнут повышать так же, как и неработающим гражданам, то ежегодного перерасчета больше не будет. Я бы, конечно, хотел бы самостоятельно выбирать. Например, такую опцию можно было бы разместить на Госуслугах, чтобы россиянин заходит и устанавливал статус вручную», – рассказал он.