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1 час назад

Экономист назвал предложенный Госдумой механизм индексации пенсий «неплохой инициативой»

Елена Прошина

Экономист Евгений Иванов прокомментировал предложенный Госдумой новый механизм индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Новый механизм индексации пенсий оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что согласно новому механизму, работающие пенсионеры будут лишаться статуса застрахованных лиц. По словам Евгения Иванова, такая мера могла бы позволить ежегодно индексировать страховую пенсию и выплату к ней, а работающие пенсионеры сохранили бы возможность ежегодного перерасчёта. Экономист считает, что было бы логичным дать возможность работающим пенсионерам самостоятельно выбирать, в какой категории они хотели бы остаться.

«В принципе, наверное, инициатива неплохая, поскольку работающие граждане РФ на пенсии часто жалуются на отсутствие индексации страховых пенсий. Однако тут все-таки надо понимать, что если их выплаты начнут повышать так же, как и неработающим гражданам, то ежегодного перерасчета больше не будет. Я бы, конечно, хотел бы самостоятельно выбирать. Например, такую опцию можно было бы разместить на Госуслугах, чтобы россиянин заходит и устанавливал статус вручную», – рассказал он.

Иванов также добавил, что средний работающий пенсионер теряет в год около 10 тысяч рублей из-за неполной индексации и страховки. Инициатива Госдумы, по мнению Иванова, позволит их выплатам расти так же, как и у неработающих пенсионеров.

Ранее в Госдуму внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам. Инициатива предлагает перерасчёт страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Личный счет,Евгений Иванов,Госдума,
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