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4 часа назад

Россиянам ответили на вопрос о получении пособия на детей семьями мобилизованных

Lenta.ruиещё 8

Доходы мобилизованных россиян не влияют на возможность получения единого пособия на детей их семьями. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф», отвечая на соответствующий вопрос.

Россиянам ответили на вопрос о получении пособия на детей семьями мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объясняется на сайте, за пособием на детей вправе обратиться любая семья, которая считается малообеспеченной. При этом доходы мобилизованных граждан, включая выплаты от Минобороны и социальную поддержку государства, при назначении пособия не учитываются.

Единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, ввели в России с 1 января 2023 года указом президента Владимира Путина. Таким образом были объединены ряд уже действующих мер поддержки, включая выплаты беременным, вставшим на учет на сроке до 12 недель. В семьях с несколькими детьми пособие назначается на каждого из них.

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