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2 часа назад

В России проиндексируют социальные выплаты

Lenta.ruиещё 5

С 1 февраля в России на 11,9 процента будет проиндексирован ряд социальных выплат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

В России проиндексируют социальные выплаты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Это касается, в том числе, семейных выплат. Как говорили ранее в Минтруде, увеличение коэффициента коснется среди прочего единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ним, материнского капитала, выплаты ветеранам, а также других мер социальный поддержки.

Как указывали в Минфине, проиндексированы будут ежемесячные выплаты инвалидам, чернобыльцам, ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячная страховая выплата. Всего на эти цели власти направят 152,4 миллиарда рублей.

«Также будет увеличен размер материнского капитала — на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 775,6 тысячи», — говорилось в сообщении ведомства.

С 1 января, в России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он вырос до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее показатель составлял 15 279 рублей.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Выплаты,Михаил Мишустин,Минтруд России,
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