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4 часа назад

В России вырос спрос на один премиальный продукт

Алиса Селезнёва

Россияне, несмотря на сложную экономическую ситуацию, стали чаще покупать дорогое мясо. Потребление премиальной говядины выросло в десять раз, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В России вырос спрос на один премиальный продукт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это происходит, несмотря на то, что цены на говядину растут «в условиях экономической неопределенности, высокой инфляции, подорожания товаров и услуг».

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«В России говядина примерно 17% занимает в нашем рационе. (…) При этом спрос на премиальное мясо, мраморное, устойчиво в России растет. Располагаемые доходы населения падают, а потребление дорогой говядины в России за 10 лет выросло более чем в 10 раз», - констатировал Сергей Юшин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что во всем мире стейки стали роскошью из-за роста цен и последовавшего падения спроса на говядину. При этом наиболее заметно падение потребления было там, где блюда из говядины являются частью национальной культуры. Например, в Аргентине по итогам 2022 года потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения, а в 2007 году этот показатель равнялся 68,7 кг.

Личный счет,Сергей Юшин,
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