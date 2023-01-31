В России вырос спрос на один премиальный продукт

Россияне, несмотря на сложную экономическую ситуацию, стали чаще покупать дорогое мясо. Потребление премиальной говядины выросло в десять раз, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По его словам, это происходит, несмотря на то, что цены на говядину растут «в условиях экономической неопределенности, высокой инфляции, подорожания товаров и услуг».
«В России говядина примерно 17% занимает в нашем рационе. (…) При этом спрос на премиальное мясо, мраморное, устойчиво в России растет. Располагаемые доходы населения падают, а потребление дорогой говядины в России за 10 лет выросло более чем в 10 раз», - констатировал Сергей Юшин.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что во всем мире стейки стали роскошью из-за роста цен и последовавшего падения спроса на говядину. При этом наиболее заметно падение потребления было там, где блюда из говядины являются частью национальной культуры. Например, в Аргентине по итогам 2022 года потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения, а в 2007 году этот показатель равнялся 68,7 кг.