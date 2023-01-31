В России вырос спрос на один премиальный продукт

По его словам, это происходит, несмотря на то, что цены на говядину растут «в условиях экономической неопределенности, высокой инфляции, подорожания товаров и услуг».

«В России говядина примерно 17% занимает в нашем рационе. (…) При этом спрос на премиальное мясо, мраморное, устойчиво в России растет. Располагаемые доходы населения падают, а потребление дорогой говядины в России за 10 лет выросло более чем в 10 раз», - констатировал Сергей Юшин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что во всем мире стейки стали роскошью из-за роста цен и последовавшего падения спроса на говядину. При этом наиболее заметно падение потребления было там, где блюда из говядины являются частью национальной культуры. Например, в Аргентине по итогам 2022 года потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения, а в 2007 году этот показатель равнялся 68,7 кг.