В ЦБ сообщили о риске роста зарплат на фоне дефицита кадров

Рост зарплат на фоне дефицита кадров, который наблюдается сегодня, может ускорить инфляцию в России. С таким предупреждением выступили аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ в бюллетене «О чем говорят тренды».

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Отмечается, что на данный момент в РФ происходит структурная перестройка экономики, которую сопровождает рекордно низкая безработица, вызванная ростом спроса на труд, изменением бизнес-процессов и сжатием предложений труда, ускорившимся в четвертом квартале 2022 года. При этом наблюдающаяся сейчас конкуренция за кадры, которых теперь дефицит, приводит к росту зарплат «вне прямой зависимости от результатов работы» и ограничивает возможности производства.

«Опережающее рост производительности увеличение зарплат – потенциально проинфляционный фактор», — говорится в бюллетене.

Также дефицит кадров, по мнению аналитиков, является одним из трех основных факторов, замедляющим переход экономики РФ к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года. Два других заключаются в сохраняющихся технологических ограничениях и слабости внешнего спроса.