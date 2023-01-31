Банкам могут запретить забирать себе имущество должников без торгов

В Госдуму внесен законопроект, убирающий в Гражданском кодексе лазейку, которая может позволить банкам в некоторых случаях забирать себе имущество должников. Без торгов. Как поясняют эксперты, это означало, что дорогие вещи могли уйти за копейки. Так что должник оставался бы и с долгом, и без ничего.

"К сожалению, зачастую должники по кредитам сталкиваются со злоупотреблением некоторых кредиторов, обращающих взыскание на предмет залога, - рассказывает один из авторов инициативы, депутат Госдумы Никита Румянцев. - Одним из наиболее чувствительных нарушений, способных причинить вред должникам, является прямое присвоение кредитором заложенного имущества гражданина в счет долга. В такой ситуации должник рискует, что из заложенного имущества не будет выручено оптимальной ценности".

Проще говоря, машину или квартиру могут забрать за копейки. Мол, оно так и стоит. Чтобы должники, которым и так непросто, не попадали в такие ситуации, законодатель уже предусмотрел определенные гарантии. В обычных ситуациях заложенное имущество должников в случае возникновений у них проблем и так попадает на торги. Но есть правовой пробел: иногда имущество формально еще не принадлежит человеку. Допустим, машина куплена в кредит, оплачена, заказана в салоне, но еще не пришла. С юридической точки зрения это так называемое неденежное право, которое банк может взять в залог. Если, как назло, начались финансовые проблемы, текущие правила создают возможность для банка забрать машину себе. А человеку вместо торгов могут, образно говоря, предложить три копейки.