Некоторым категориям россиян в этом году повысят зарплату, индексация будет проводиться с учетом инфляции. Об этом агентству "Прайм" сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Главным образом, повышение коснется работников бюджетных и госучреждений, в частных компаниях ситуация с индексацией разнится, рассказал Гиринский.

Доцент отметил, что индексацию зарплаты в это году традиционно должны провести компании, где уровень выплат установлен на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ равен 16242 рубля.

Гиринский подчеркнул, что индексация производится на процент, который должен быть не ниже инфляции.

По данным Росстата, в 2022 году годовая инфляция в России составила 11,9%.

"В случае с бюджетными и госучреждениями индексация прямо будет связана с нормативными документами и прежде всего с Трудовым кодексом. В коммерческом сектора ситуация несколько сложнее. Там практически все зависит от собственников и руководителей предприятия", — уточнил Гиринский.