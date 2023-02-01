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58 минут назад

Доцент Гиринский сообщил, что некоторым категориям россиян повысят зарплату в 2023 году

Газета.Ru

Некоторым категориям россиян в этом году повысят зарплату, индексация будет проводиться с учетом инфляции. Об этом агентству "Прайм" сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Главным образом, повышение коснется работников бюджетных и госучреждений, в частных компаниях ситуация с индексацией разнится, рассказал Гиринский.

Доцент отметил, что индексацию зарплаты в это году традиционно должны провести компании, где уровень выплат установлен на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ равен 16242 рубля.

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Гиринский подчеркнул, что индексация производится на процент, который должен быть не ниже инфляции.

По данным Росстата, в 2022 году годовая инфляция в России составила 11,9%.

"В случае с бюджетными и госучреждениями индексация прямо будет связана с нормативными документами и прежде всего с Трудовым кодексом. В коммерческом сектора ситуация несколько сложнее. Там практически все зависит от собственников и руководителей предприятия", — уточнил Гиринский.

По словам Гиринского, 16242 рубля - самая теоретически нижняя граница компенсации. Зарплаты выше данной границы также могут индексировать с учетом инфляции или индекса цен — в зависимости от прописанных в документах компании условий. Этот подход будет реализован в госсекторе и в коммерческом секторе, указал доцент. В коммерческом секторе у руководителя компании и подразделений большая свобода действий, добавил он.

Личный счет,РУДН,Росстат,
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