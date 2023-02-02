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1 час назад

Для финансовой свободы россиянам необходимо 4,3 млн рублей – опрос

Москва24

Для финансовой независимости россиянам необходимо 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса компании «СберСтрахование жизни».

Россияне назвали необходимую для финансовой свободы сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, средняя оценка материального благополучия граждан России выросла на 26,5% – в прошлом году эта сумма составляла 3,4 миллиона рублей.

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Опрос проходил в январе этого года в 37 различных городах страны, население которых превышает 500 тысяч человек. Всего в опросе поучаствовали 11 тысяч россиян.

Доцент Гиринский сообщил, что некоторым категориям россиян повысят зарплату в 2023 году

Самый большой размер накоплений для финансовой независимости назвали жители Санкт-Петербурга – 8,7 миллиона рублей, следом идут москвичи – 7,4 миллиона рублей, жители Ярославля – 5,3 миллиона рублей, а также жители Ижевска и Казани – в обоих городах среднестатистический ответ составил 5,1 миллиона рублей.

Большинство опрошенных согласились с тем, что основой финансовой свободы является достойная зарплата. По мнению россиян, такой среднемесячный доход должен начинаться от 77,4 тысячи рублей. Самую высокую зарплату для финансовой независимости назвали жители Москвы – 144 тысячи рублей, после этого жители Санкт-Петербурга – 131 тысяча рублей, Челябинска – 111 тысяч рублей, Набережных Челнов – 106 тысяч рублей и Екатеринбурга – 101 тысяча рублей.

Материально независимыми себя назвали 58% жителей крупных российских городов. При этом среди респондентов мужчины чаще считают себя финансово свободными, чем женщины: 70 и 45% соответственно. Также чаще других финансово свободными называют себя те, кто имеет высшее или послевузовское образование.

Опрошенные россияне стали или желали бы стать финансово независимыми в 24 года, при этом женщины хотят обрести материальное благополучие несколько раньше, чем мужчины: в 25 и 27 лет соответственно.

Ранее проведенные в России опросы показали, что повышения заработной платы смогли добиться те специалисты, которые лично просили 30% прибавки или больше. Также во время опроса россияне с доходами выше среднего заявляли о повышении чаще тех, кто зарабатывает меньше.

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