Представлен рейтинг вакансий января с зарплатой до ₽500 тысяч

Пилоты, капитаны и инженеры возглавили рейтинг высокооплачиваемых вакансий января на портале "Работа России", им предлагают зарплату до 500 тыс. рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Роструда.

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"По данным портала "Работа России" самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали предложения о работе для пилотов, программистов, инженеров и механиков, капитанов морских судов", - рассказали в ведомстве.

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При этом в Роструде пояснили, что уровень заработной платы зачастую зависит от совокупности ряда факторов. Это сфера труда, специальность, квалификация, регион трудоустройства, имеющийся опыт и знания.

Вакансии авиаотрасли традиционно входят в число одних из самых высокооплачиваемых, добавили в Роструде. Так, в Красноярском крае для выполнения дежурств на м. Челюскин требуется экипаж вертолета. Капитану воздушного судна готовы предложить зарплату в 500 тыс. рублей, второму пилоту и бортовому механику - 400 тыс. рублей. На доход в размере до 150 тыс. рублей могут рассчитывать авиаспециалисты в Республике Хакасия, Татарстане, Омской области.

Также верхние строчки рейтинга высокооплачиваемых предложений о работе занимают вакансии управленцев высшего звена. Например, генерирующей компании Якутска требуется директор по развитию с доходом от 500 тыс. рублей. А агрохолдинг Московской области нуждается в управленце для разработки и реализации стратегии продаж и развития бизнеса с ежемесячным денежным содержанием от 300 тыс. рублей. Высокие зарплаты до 300 тыс. рублей готовы предложить топ-менеджерам в Иркутской, Кемеровской, Тульской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге.

Инженеры и механики также требуются в разных регионах страны. Им готовы предложить от 150 до 400 тыс. рублей в месяц. На зарплату до 350 тыс. требуется инженер по бурению нефтедобывающей компании в Иркутской области. А в Приморском крае ищут механика рефрижераторных установок для работы на краболовных судах.