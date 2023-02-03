Какие пенсионеры будут получать самую большую пенсию

Россияне, которые хотят получать повышенную пенсию в будущем, должны заранее озаботиться тем, чтобы устроиться на военную или гражданскую службу, а также начать самостоятельно формировать свои пенсионные накопления.

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Об этом рассказала юрист Любовь Шурыга, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Комсомольскую правду».

По её словам, в России существует лимит на размер зарплаты, после которого уже не происходит повышение социальных выплат на пенсии. Сейчас эта сумма ограничивается отметкой примерно в 110 тысяч рублей.

Это значит, что те, кто получает такую зарплату или даже выше, пока могут лишь накапливать излишки для того, чтобы воспользоваться ими позже. Также юрист уточнила, что получать каждый год максимальные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности.

В том случае, если все необходимые условия будут соблюдены, будущий пенсионер сможет рассчитывать на социальные выплаты в размере около 40 тысяч рублей.