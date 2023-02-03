Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
50 минут назад

Какие пенсионеры будут получать самую большую пенсию

Deita.ru

Россияне, которые хотят получать повышенную пенсию в будущем, должны заранее озаботиться тем, чтобы устроиться на военную или гражданскую службу, а также начать самостоятельно формировать свои пенсионные накопления.

Какие пенсионеры будут получать самую большую пенсию
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказала юрист Любовь Шурыга, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Комсомольскую правду».

По её словам, в России существует лимит на размер зарплаты, после которого уже не происходит повышение социальных выплат на пенсии. Сейчас эта сумма ограничивается отметкой примерно в 110 тысяч рублей.

Это значит, что те, кто получает такую зарплату или даже выше, пока могут лишь накапливать излишки для того, чтобы воспользоваться ими позже. Также юрист уточнила, что получать каждый год максимальные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности.

В том случае, если все необходимые условия будут соблюдены, будущий пенсионер сможет рассчитывать на социальные выплаты в размере около 40 тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили, как законно работать меньше.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители