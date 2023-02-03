Россияне бросились скупать золотые слитки

В прошлом году россияне купили рекордный объем золота в слитках – 50 тонн. Речь идет о периоде с января по ноябрь, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

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Еще никогда объемы реализации металла не достигали такого уровня. Максимум ранее составлял 6-7 тонн. Министерство указывает на увеличение продаж за 2022 год в десять раз в сравнении с показателями предыдущих двух лет.

60% из проданных в течение 2022 года объемов занимают слитки весом один килограмм, 38% - мерные (весом до одного килограмма), 2% - стандартные (12,4 килограмма). К концу года спрос российских граждан был смещен в сторону слитков массой до 100 граммов.

Тенденция была подтверждена опрошенными банками. О росте продаж драгметалла сообщили, в частности, в РСХБ и ВТБ.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что россиянам стоит задуматься о вложении средств в драгоценные металлы в 2023 году. Он выразил уверенность в том, что цена золота будет и дальше демонстрировать рост.