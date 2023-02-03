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39 минут назад

Производители начали скрывать уменьшение молока в пакете

Алиса Селезнёва

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке не объем товара, а его вес. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Продажи.рф» пишет РБК.

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объема или веса товара в упаковке. – Прим.руд.)», - считают эксперты.

Исследование сервиса «Продажи.рф» основывается на сравнении данных продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года с тем же периодом в 2021 году.

При этом, по данным издания, которое провело анализ рынка, ряд брендов на фоне роста цен на сырье действительно стали маркировать свою молочную продукцию, указывая не объем, а вес. В частности, так маркируется продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. При этом один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

В свою очередь председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что «большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр». И решением проблемы, по его мнению, могло бы стать указание стоимости на ценнике в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек на продукты питания в России во втором полугодии 2022 года составил 750 рублей (+7% в деньгах). Кроме того, в стране было зафиксировано увеличение продаж на 10%.

Личный счет,Дмитрий Янин,
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