Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке не объем товара, а его вес. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Продажи.рф» пишет РБК.

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объема или веса товара в упаковке. – Прим.руд.)», - считают эксперты.

Исследование сервиса «Продажи.рф» основывается на сравнении данных продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года с тем же периодом в 2021 году.

При этом, по данным издания, которое провело анализ рынка, ряд брендов на фоне роста цен на сырье действительно стали маркировать свою молочную продукцию, указывая не объем, а вес. В частности, так маркируется продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. При этом один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

В свою очередь председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что «большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр». И решением проблемы, по его мнению, могло бы стать указание стоимости на ценнике в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.