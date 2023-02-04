Эксперт подсказал способ прекратить переплачивать

Эксперт посоветовала начать вести учет затрат и доходов, фиксировать в течение нескольких месяцев все свои расходы. Она пояснила, что это позволит отследить, как часто вы переплачиваете и на что больше всего уходит денег. По словам Сушко, зачастую люди даже не подозревают, что их траты слишком велики или нерациональны.