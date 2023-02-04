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1 час назад

Назван способ прекратить переплачивать

Lenta.ru

Директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко рассказала, что анализ потраченных денег поможет сократить лишние расходы. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт подсказал способ прекратить переплачивать
Фото: ТАССТАСС

Эксперт посоветовала начать вести учет затрат и доходов, фиксировать в течение нескольких месяцев все свои расходы. Она пояснила, что это позволит отследить, как часто вы переплачиваете и на что больше всего уходит денег. По словам Сушко, зачастую люди даже не подозревают, что их траты слишком велики или нерациональны.

Экономист также посоветовала оценить, насколько оправданной является покупка товаров премиальных брендов, чья продукция, несмотря на более высокую стоимость, редко отличается по качеству от более дешевой. Она подчеркнула, что нельзя становиться заложником своих привычек и упорно стремиться покупать желаемое, поскольку с точки зрения финансовой грамотности подобный подход совершенно неразумен.

Ранее россиянам назвали три главные ошибки ведения личных финансов. Отмечалось, что нельзя тратить все заработанные деньги, не отслеживать свои расходы и оформлять ненужные кредиты.

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