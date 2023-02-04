Пенсионерам одобрили новую льготу на уровне регионов

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новой возможности, которая доступна для получателей пенсий по старости и по инвалидности.

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«Новая возможность в ближайшее время затронет тех пенсионеров, которые больше всего нуждаются в помощи», – пишут СМИ.

Как пояснила Киреева, многие регионы начали внедрять программы социальных столовых для пенсионеров. Такой вид помощи рассчитан на пожилых граждан, которые получают социальную доплату к пенсии по причине того, что их выплаты находятся ниже уровня прожиточного минимума региона.

В качестве примера эксперт привела Курганскую область. Там бесплатные обеды можно получать по четвергам. Маломобильным гражданам при этом еду доставляют на дом. Узнать, есть ли в регионе проживания пенсионера социальная столовая, можно в местном отделении соцзащиты, уточняет PRIMPRESS.