Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
57 минут назад

Пенсионерам одобрили новую льготу на уровне регионов

РИА "ФедералПресс"

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новой возможности, которая доступна для получателей пенсий по старости и по инвалидности.

Пенсионерам одобрили новую льготу на уровне регионов
Фото: ТАССТАСС

«Новая возможность в ближайшее время затронет тех пенсионеров, которые больше всего нуждаются в помощи», – пишут СМИ.

Как пояснила Киреева, многие регионы начали внедрять программы социальных столовых для пенсионеров. Такой вид помощи рассчитан на пожилых граждан, которые получают социальную доплату к пенсии по причине того, что их выплаты находятся ниже уровня прожиточного минимума региона.

В качестве примера эксперт привела Курганскую область. Там бесплатные обеды можно получать по четвергам. Маломобильным гражданам при этом еду доставляют на дом. Узнать, есть ли в регионе проживания пенсионера социальная столовая, можно в местном отделении соцзащиты, уточняет PRIMPRESS.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в России изменились правила доставки пенсий.

Личный счет,Анастасия Киреева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители