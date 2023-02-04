Россияне назвали идеальную зарплату

Более трети россиян в настоящий момент довольны своей зарплатой, другая треть считает, что их уровня дохода не хватает для комфортного уровня жизни, при этом идеальной заработной платной названа сумма в 181 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, устроенный Anderida Financial Group.