Россияне назвали идеальную зарплату

Более трети россиян в настоящий момент довольны своей зарплатой, другая треть считает, что их уровня дохода не хватает для комфортного уровня жизни, при этом идеальной заработной платной названа сумма в 181 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, устроенный Anderida Financial Group.
«Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тыс. рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. руб.», — говорится в опросе компании.
Как отмечается, за год ожидания соотечественников возросли на 12 тыс. руб. или 7%
«При этом в предыдущие года динамика роста была на уровне 10%», — добавили в организации.
Также аналитики обратили внимание, что сумма по заработной плате мечты оказалась рекордной за весь период.
В опросе приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, которые живут в городах РФ и имеют постоянных доход.