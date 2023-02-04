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57 минут назад

Опрос: россияне назвали идеальной зарплату в 181 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 1

Более трети россиян в настоящий момент довольны своей зарплатой, другая треть считает, что их уровня дохода не хватает для комфортного уровня жизни, при этом идеальной заработной платной названа сумма в 181 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, устроенный Anderida Financial Group.

Россияне назвали идеальную зарплату
Фото: газета.ругазета.ру

«Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тыс. рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. руб.», — говорится в опросе компании.

Как отмечается, за год ожидания соотечественников возросли на 12 тыс. руб. или 7%

«При этом в предыдущие года динамика роста была на уровне 10%», — добавили в организации.

Также аналитики обратили внимание, что сумма по заработной плате мечты оказалась рекордной за весь период.

В опросе приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, которые живут в городах РФ и имеют постоянных доход.

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