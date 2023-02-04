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28 минут назад

Россияне назвали размер идеальной зарплаты

Майк Габриелян

Стала известна идеальная зарплата для россиян в 2023 году. Она составляет 181 тысячу рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, информирует ТАСС.

Россияне назвали размер идеальной зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это рекордная сумма за все время опросов. Только за минувший год ожидания россиян выросли на 12 тысяч. Среди факторов - рост цен, неуверенность в будущем, отсутствие «подушки безопасности».

В России поставлен антирекорд по спросу на потребительские товары

Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считает, что их зарплаты не хватает для комфортной жизни.

У 65% граждан нет сбережений, которых бы хватило более чем на 3 месяца.

Россияне, живущие в других странах, назвали идеальной зарплату в 205 тысяч рублей. Это связано с тем, что их ежемесячные траты в среднем на 15-25% выше, чем в России.

В 2018 году опрос в США показал, что американцу для ощущения полного счастья необходимо 95 тысяч долларов в год (около 450 тысяч рублей в месяц по курсу того времени).

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