Россияне назвали размер идеальной зарплаты

Стала известна идеальная зарплата для россиян в 2023 году. Она составляет 181 тысячу рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, информирует ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это рекордная сумма за все время опросов. Только за минувший год ожидания россиян выросли на 12 тысяч. Среди факторов - рост цен, неуверенность в будущем, отсутствие «подушки безопасности».

Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считает, что их зарплаты не хватает для комфортной жизни.

У 65% граждан нет сбережений, которых бы хватило более чем на 3 месяца.

Россияне, живущие в других странах, назвали идеальной зарплату в 205 тысяч рублей. Это связано с тем, что их ежемесячные траты в среднем на 15-25% выше, чем в России.