Россияне назвали размер идеальной зарплаты

Стала известна идеальная зарплата для россиян в 2023 году. Она составляет 181 тысячу рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, информирует ТАСС.
Это рекордная сумма за все время опросов. Только за минувший год ожидания россиян выросли на 12 тысяч. Среди факторов - рост цен, неуверенность в будущем, отсутствие «подушки безопасности».
Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считает, что их зарплаты не хватает для комфортной жизни.
У 65% граждан нет сбережений, которых бы хватило более чем на 3 месяца.
Россияне, живущие в других странах, назвали идеальной зарплату в 205 тысяч рублей. Это связано с тем, что их ежемесячные траты в среднем на 15-25% выше, чем в России.
В 2018 году опрос в США показал, что американцу для ощущения полного счастья необходимо 95 тысяч долларов в год (около 450 тысяч рублей в месяц по курсу того времени).