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12 минут назад

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодами

BFM.RUиещё 10

Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодами, которые размещают в общественных местах: на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, сообщил заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев в интервью газете «Известия».

В Центробанке рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что в случае перехода по QR-коду жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где его информируют о положенной выплате, которой на самом деле не существует. Мошенники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. Но под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения, благодаря которым могут украсть средства с банковских карт.

Чат-боты вызывают доверие у людей, потому что они похожи на сервисы официальных ведомств, пояснил зампред ЦБ.

Личный счет,Банк России,
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