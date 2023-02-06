В Центробанке рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами

Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодами, которые размещают в общественных местах: на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, сообщил заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев в интервью газете «Известия» .

Он уточнил, что в случае перехода по QR-коду жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где его информируют о положенной выплате, которой на самом деле не существует. Мошенники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. Но под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения, благодаря которым могут украсть средства с банковских карт.