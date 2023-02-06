В Центробанке рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами

Злоумышленники нашли новый способ обмана граждан. Теперь они размещают QR-коды в общественных местах, обещая помощь с соцвыплатами, заявил «Известиям» заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

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В своих объявлениях мошенники предлагают бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, отметил собеседник издания. Если человек перейдет по указанному QR-коду, он попадет в чат-бот в мессенджере. Потенциальная жертва будет проинформирована о возможности получить выплату, подчеркнул Зубарев. На нее якобы могут претендовать социально незащищенные граждане, студенты и семьи с детьми. Вместе с тем, как указал зампред, злоумышленники просят предоставить личные банковские данные.

Собеседник предупреждает, что данные сведения необходимы аферистам для того, чтобы украсть денежные средства.

Зубарев обращает внимание на то, что коды можно встретить в местах, в которых наблюдается большое количество людей. В частности, их размещают в подъездах, на парковках, остановках и стенах домов.

По словам зампреда регулятора, люди доверяют чат-ботам, так как они напоминают сервисы официальных ведомств.