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1 час назад

Раскрыта новая схема обмана с QR-кодами

Лера Букина

Злоумышленники нашли новый способ обмана граждан. Теперь они размещают QR-коды в общественных местах, обещая помощь с соцвыплатами, заявил «Известиям» заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

В Центробанке рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своих объявлениях мошенники предлагают бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, отметил собеседник издания. Если человек перейдет по указанному QR-коду, он попадет в чат-бот в мессенджере. Потенциальная жертва будет проинформирована о возможности получить выплату, подчеркнул Зубарев. На нее якобы могут претендовать социально незащищенные граждане, студенты и семьи с детьми. Вместе с тем, как указал зампред, злоумышленники просят предоставить личные банковские данные.

Собеседник предупреждает, что данные сведения необходимы аферистам для того, чтобы украсть денежные средства.

Зубарев обращает внимание на то, что коды можно встретить в местах, в которых наблюдается большое количество людей. В частности, их размещают в подъездах, на парковках, остановках и стенах домов.

По словам зампреда регулятора, люди доверяют чат-ботам, так как они напоминают сервисы официальных ведомств.

Ранее технический директор компании из сферы информационной безопасности PRO32 Виталий Земских сообщил «Известиям», что аферисты часто стали размещать объявления о продаже брендовых вещей. Ими создаются фейковые страницы магазинов, указал собеседник издания.

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