Новые правила ЖКХ: что ждет россиян с 1 марта

С 1 марта 2023 года в России поменяются некоторые правила, касающиеся оплаты услуг ЖКХ: в частности, получение перерасчета за вывоз мусора станет доступно россиянам по всей стране. О нововведениях рассказали Роспотребнадзор и портал Life.

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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Правилах предоставления коммунальных услуг появился пункт 86(1), в котором прописано, что перерасчет могут получить жильцы, которых временно (дольше пяти полных дней подряд) нет дома из-за отпуска, командировки или по любой другой причине.

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Чтобы получить перерасчет, необходимо заранее или не позже 30 дней после возращения подать в управляющую компанию (или оператору по вывозу мусора, если договор «прямой») заявление и предоставить доказательства отъезда. К примеру, туристическую путевку, в которой указаны сроки пребывания, или билеты на самолет.

В законодательстве прописали формулу перерасчета для случаев, в которых размер платы за вывоз мусора определяется по общей площади жилья.

Услуга перерасчета существовала и раньше, но воспользоваться ей могли не все россияне, а лишь жители регионов, где плату за вывоз отходов берут по количеству жильцов в квартире. К примеру, в Тюмени в 2022 году плата за эту услугу составляла 151 рубль в месяц для жильцов многоквартирных домов.

Однако во многих регионах стоимость рассчитывали по метрам, к примеру, в Москве это 7,27 рубля за «квадрат». Порядка перерасчета за плату по такой системе не было, но мартовские нововведения это изменят.

Еще одно изменение в сфере ЖКХ, которое вступит в силу 1 марта, касается показаний счетчиков.

Юрист Александр Федотов объяснил Life, что сейчас для расчета нормативов на общедомовые нужды (ОДН) используют формулы, учитывающие мощность подключаемого оборудования и удельные расходы ресурсов.

С 1 марта нормативы на ОДН будут определять по методу аналогов: за основу возьмут показания счетчиков в домах с аналогичными конструкциями, находящихся в схожих климатических зонах.

С помощью таких изменений власти стремятся приблизить расчетные значения потребления услуг ЖКХ к уровню фактического потребления.

Также в правила добавили список ресурсов, необходимых для содержания общего имущества в домах, - это электричество, холодная и горячая вода, а также отведение сточных вод. В правилах появилось понятие «норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды» и был сформирован порядок его расчета.

Опрошенные Life юристы предупредили, что обычно после появления нововведений в сфере ЖКХ в платежках становится больше нарушений.