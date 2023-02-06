Силуанов признался, что иногда «залезает в кредит»

Глава Минфина РФ Антон Силуанов признался в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале, что в случае необходимости пользуется кредитной картой для оплаты крупных покупок. Об этом пишет ТАСС.
Силуанов пояснил, что получает деньги на зарплатную карточку. Он добавил, что часть денежных средств отправляет на депозитный счет в кредитной организации, а часть оставляет на пластике.
Министр уточнил, что при совершении покупок, стоимость которых превышает остаток на карточке, «залезает в кредит».
Это случается достаточно редко, заметил Силуанов.
Глава Минфина отметил также, что не сталкивался с телефонными мошенниками, так как игнорирует звонки с незнакомых номеров.
Ранее Силуанов рассказал, что Россия потеряла доверие к доллару. Он объяснил это тем, что миф о надежности американской национальной валюте развеялся на фоне международной повестки.