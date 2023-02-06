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1 час назад

Силуанов признался, что иногда «залезает в кредит»

Елена Прошина

Глава Минфина РФ Антон Силуанов признался в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале, что в случае необходимости пользуется кредитной картой для оплаты крупных покупок. Об этом пишет ТАСС.

Силуанов признался, что иногда «залезает в кредит»
Фото: 

Силуанов пояснил, что получает деньги на зарплатную карточку. Он добавил, что часть денежных средств отправляет на депозитный счет в кредитной организации, а часть оставляет на пластике.

Министр уточнил, что при совершении покупок, стоимость которых превышает остаток на карточке, «залезает в кредит».

Это случается достаточно редко, заметил Силуанов.

Глава Минфина отметил также, что не сталкивался с телефонными мошенниками, так как игнорирует звонки с незнакомых номеров.

Ранее Силуанов рассказал, что Россия потеряла доверие к доллару. Он объяснил это тем, что миф о надежности американской национальной валюте развеялся на фоне международной повестки.

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