Россияне оценили свои финансовые перспективы в 2023 году — большинство (45 процентов) уверены, что их материальное положение не изменится, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ. Еще более четверти (26 процентов) ждут его ухудшения, а 22 процента — улучшения.

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Большая часть респондентов надеется улучшать или поддерживать свое материальное состояние надеются за счет увеличения пособий, пенсий и стипендий (21 процент), увеличения зарплаты (20 процентов) или подработки (19 процентов). Кроме того, часть россиян надеются повысить или сохранить уровень жизни за счет перехода на более высокооплачиваемую работу или расширения своего подсобного хозяйства (по 12 процентов). Небольшие доли опрошенных хотят добиться этих целей путем открытия бизнеса (шесть процентов) и переезда за границу (два процента).

Каждый четвертый россиянин (24 процента) также рассказал, что имеет подработки или дополнительные занятия, приносящие доход. Еще 22 процента собираются обзавестись подработкой в ближайшее время.

Чаще всего опрошенные подрабатывают оказанием частных услуг, таких как ремонт техники, автомашин, квартир, пошив одежды, «уличная» продажа различных товаров, продуктов. Из имеющих дополнительный доход такой ответ дали 36 процентов. В 22 процентах случаев дополнительный доход россиянам приносят работы на личном земельном участке, в 18 процентах — работа по совместительству, в 17 процентах — разовая работа по контракту.