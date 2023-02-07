Треть российских пенсионеров вынуждены постоянно экономить

Почти треть пенсионеров в России (32 процента) вынуждены постоянно экономить, говорится в исследовании YouDo и hh.ru, передает РБК.

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У 33,5 процента пожилых людей хватает денег только на самое необходимое. Около 31 процента заявили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. При этом только 2,5 процента сообщили, что довольны своими доходами. Около одного процента сказали, без затруднений помогают детям и внукам.

Порядка 77 процентов имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода помимо пенсии. Постоянную работу имеют 17 процентов пенсионеров.