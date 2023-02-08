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21 час назад

Сбитый летчик Дрогба, уважение к Дзюбе. Удивительные факты о новом клубе Кержакова

Спорт день за днемиещё 20
Сегодня Русский Бомбардир Александр Кержаков официально возглавил кипрский футбольный клуб&nbsp;«Кармиотисса»: хотя&nbsp;<b><a href="https://www.sportsdaily.ru/articles/kerzhakov-stanet-krasno-belym-no-proderzhitsya-li-legenda-zenita-v-novom-klube-khotya-by-dva-mesyats">«Спорт День за Днем» заранее сообщил об этом радостном трансфере</a></b>.<br> <br> Лучший снайпер в истории российского футбола наконец-то возобновил тренерскую карьеру после девятимесячного простоя нашел новую работу. Вдобавок рядом с бывшим одноклубником: под руководством Кержакова будет работать Томаш Губочан, бывший любимец зенитовских трибун!&nbsp;<br> <br> О Губо мы уже рассказали в предыдущем материале, но&nbsp;«Кармиотисса» интересна не только этим.&nbsp;«Спорт День за Днем» рассказывает интересные факты из жизни нового клуба Кержакова.<br> <br> <b>Живут в деревне, кочуют по городам</b><br> <br> «Кармиотисса» базируется в деревне Пано Полемидия, население которой по последней переписи составляет 3443 человека. Здесь должна быть шутка про то, что Кержаков будет 3444-м, но за последние годы немало выходцев из Восточной Европы махнули на Кипр.&nbsp;<br> <br> Да и деревня эта, на самом-то деле&nbsp;— пригород Лимассола. Так что особого колорита не будет.&nbsp;<br> <br> Разумеется, собственного большого стадиона у&nbsp;«Кармиотиссы» нет, поэтому они кочуют по&nbsp;аренам разных городов. Например, они делят 13-тысячный&nbsp;«Цирион Центр»&nbsp;в Лимассоле с четырьмя (!) другими командами: АЕЛом, АПЕПом,&nbsp;«Арисом» и&nbsp;«Аполлоном». Любят киприоты&nbsp;первую букву алфавита.<br> <br> Когда&nbsp;«Цирион» занят&nbsp;ААА-командами, приходится искать другие варианты. В нынешнем сезоне, например, «Кармиотисса» выступает на&nbsp; значительно более скромном стадионе&nbsp;«Аммохостос» в Ларнаке (5500 зрителей). В любом случае, все жители&nbsp;Пано Полемидии могут разместиться на трибунах, и еще много мест останется.<br> <br> <b>Приютили Нового Дрогба<br> </b><br> Киприотский футбол интересен тем, что здесь можно встретить множество несостоявшихся звезд, коротающих остатки карьер. Их часто называют сбитыми летчиками, хотя в отдельно взятом матче каждый такой летчик может показать класс.<br> <br> За&nbsp;«Кармиотиссу» играет миниатюрный нападающий Сулейман Кулибали. Да, тот самый золотой мальчик&nbsp;Кот-д'Ивуара, которого считали Новым Дидье Дрогба 10 лет назад. На юношеском (U17) чемпионате мира-2011&nbsp;Кулибали в трех матчах группового раунда забил восемь голов, причем соперниками были Дания, Бразилия и Австралия! Потом еще в плей-офф забил девятый гол.<br> <br> <b>Какие надежды подавал, а как сальто крутил...</b><br> <br> <iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/zQdwGRZMXGs" title="Souleymane Coulibaly | The Future Of Cote D'Ivoire I | HD" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe><br> За Сулеймана сражались скауты ведущих европейских клубов, и достался он&nbsp;«Тоттенхэму». Увы, почуяв запах денег, парень моментально расслабился, сдулся и потерялся в арендах. Сейчас ему по паспорту всего 28 лет. По жизни, как известно, африканцу может быть гораздо больше.<br> <br> <b>Большой русский след</b><br> <br> Нынешний владелец&nbsp;«Кармиотиссы» Дмитрий Пунин&nbsp;— российский предприниматель, занимается винным бизнесом. Приобрел клуб он совсем недавно, а именно в середине 2022 года. В разгар санкций, политики отмены и прочего. На Кипре новости из большого мира опять не расслышали.<br> <br> В конце ноября сообщалось, что&nbsp;«Кармиотисса» интересуется... Артемом Дзюбой. Понятно, что сам Дзюба рвался в более крупные чемпионаты, зато в прессе из этой истории получился анекдот.&nbsp;<br> <br> Сперва появился <b><a href="https://sport24.ru/news/football/2022-11-29-nachalnik-karmiotissy-kto-takoy-dzyuba-nikogda-o-nem-ne-slyshal">комментарий некоего субъекта, представленного как начальник команды</a>&nbsp;</b>по имени Яннис Виоларис. Он&nbsp;заявил, что Дзюбу в упор не знает, даже имени такого не слышал. <br> <br> Спустя два дня, пресс-служба «Кармиотиссы» <b><a href="https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/kiprskiy-klub-karmiotissa-vystupil-s-zayavleniem-otnositelno-vozmozhnogo-perehoda-v-klub-napadayuschego-artema-dzyuby-2005651/">выступила с официальным заявлением</a></b>. Во-первых, они открестились от слабо осведомленного Виолариса, заявив, что такие у них не работают. Во-вторых, они выразили глубокое уважение Дзюбе, дескать, его приход станет поводом для гордости.&nbsp;<br> <br> Дзюба&nbsp;повода для гордости не дал и остался в России. Зато у&nbsp;«Кармиотиссы» теперь есть Кержаков.&nbsp;<br>
Сбитый летчик Дрогба, уважение к Дзюбе. Удивительные факты о новом клубе Кержакова
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Личный счет,Артем Дзюба,Сулейман Кулибали,Томаш Губочан,Александр Кержаков,
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