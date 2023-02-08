Сбитый летчик Дрогба, уважение к Дзюбе. Удивительные факты о новом клубе Кержакова

Сегодня Русский Бомбардир Александр Кержаков
официально возглавил кипрский футбольный клуб «Кармиотисса»: хотя <b><a href="https://www.sportsdaily.ru/articles/kerzhakov-stanet-krasno-belym-no-proderzhitsya-li-legenda-zenita-v-novom-klube-khotya-by-dva-mesyats">«Спорт День за Днем» заранее сообщил об этом радостном трансфере</a></b>.<br> <br> Лучший снайпер в истории российского футбола наконец-то возобновил тренерскую карьеру после девятимесячного простоя нашел новую работу. Вдобавок рядом с бывшим одноклубником: под руководством Кержакова будет работать Томаш Губочан
, бывший любимец зенитовских трибун! <br> <br> О Губо мы уже рассказали в предыдущем материале, но «Кармиотисса» интересна не только этим. «Спорт День за Днем» рассказывает интересные факты из жизни нового клуба Кержакова.<br> <br> <b>Живут в деревне, кочуют по городам</b><br> <br> «Кармиотисса» базируется в деревне Пано Полемидия, население которой по последней переписи составляет 3443 человека. Здесь должна быть шутка про то, что Кержаков будет 3444-м, но за последние годы немало выходцев из Восточной Европы махнули на Кипр. <br> <br> Да и деревня эта, на самом-то деле — пригород Лимассола. Так что особого колорита не будет. <br> <br> Разумеется, собственного большого стадиона у «Кармиотиссы» нет, поэтому они кочуют по аренам разных городов. Например, они делят 13-тысячный «Цирион Центр» в Лимассоле с четырьмя (!) другими командами: АЕЛом, АПЕПом, «Арисом» и «Аполлоном». Любят киприоты первую букву алфавита.<br> <br> Когда «Цирион» занят ААА-командами, приходится искать другие варианты. В нынешнем сезоне, например, «Кармиотисса» выступает на значительно более скромном стадионе «Аммохостос» в Ларнаке (5500 зрителей). В любом случае, все жители Пано Полемидии могут разместиться на трибунах, и еще много мест останется.<br> <br> <b>Приютили Нового Дрогба<br> </b><br> Киприотский футбол интересен тем, что здесь можно встретить множество несостоявшихся звезд, коротающих остатки карьер. Их часто называют сбитыми летчиками, хотя в отдельно взятом матче каждый такой летчик может показать класс.<br> <br> За «Кармиотиссу» играет миниатюрный нападающий Сулейман Кулибали
. Да, тот самый золотой мальчик Кот-д'Ивуара, которого считали Новым Дидье Дрогба 10 лет назад. На юношеском (U17) чемпионате мира-2011 Кулибали в трех матчах группового раунда забил восемь голов, причем соперниками были Дания, Бразилия и Австралия! Потом еще в плей-офф забил девятый гол.<br> <br> <b>Какие надежды подавал, а как сальто крутил...</b><br> <br> <iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/zQdwGRZMXGs" title="Souleymane Coulibaly | The Future Of Cote D'Ivoire I | HD" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe><br> За Сулеймана сражались скауты ведущих европейских клубов, и достался он «Тоттенхэму». Увы, почуяв запах денег, парень моментально расслабился, сдулся и потерялся в арендах. Сейчас ему по паспорту всего 28 лет. По жизни, как известно, африканцу может быть гораздо больше.<br> <br> <b>Большой русский след</b><br> <br> Нынешний владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин — российский предприниматель, занимается винным бизнесом. Приобрел клуб он совсем недавно, а именно в середине 2022 года. В разгар санкций, политики отмены и прочего. На Кипре новости из большого мира опять не расслышали.<br> <br> В конце ноября сообщалось, что «Кармиотисса» интересуется... Артемом Дзюбой
. Понятно, что сам Дзюба рвался в более крупные чемпионаты, зато в прессе из этой истории получился анекдот. <br> <br> Сперва появился <b><a href="https://sport24.ru/news/football/2022-11-29-nachalnik-karmiotissy-kto-takoy-dzyuba-nikogda-o-nem-ne-slyshal">комментарий некоего субъекта, представленного как начальник команды</a> </b>по имени Яннис Виоларис. Он заявил, что Дзюбу в упор не знает, даже имени такого не слышал. <br> <br> Спустя два дня, пресс-служба «Кармиотиссы» <b><a href="https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/kiprskiy-klub-karmiotissa-vystupil-s-zayavleniem-otnositelno-vozmozhnogo-perehoda-v-klub-napadayuschego-artema-dzyuby-2005651/">выступила с официальным заявлением</a></b>. Во-первых, они открестились от слабо осведомленного Виолариса, заявив, что такие у них не работают. Во-вторых, они выразили глубокое уважение Дзюбе, дескать, его приход станет поводом для гордости. <br> <br> Дзюба повода для гордости не дал и остался в России. Зато у «Кармиотиссы» теперь есть Кержаков. <br>