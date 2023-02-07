В Минтруде оценили идею введения карточек для поддержки населения

Такая мера ограничит возможности семей, заявила замдиректора департамента демографической и семейной политики министерства Елена Семёнова.
По её словам, совместно с Минпромторгом изучались разные варианты предоставления мер соцподдержки.
«Но на наш взгляд, это может существенно ограничить возможности граждан к расходованию тех средств, которые они получают в виде мер социальной поддержки», — сказала Семёнова на совещании по выполнению поручений президента.
Представитель Минтруда напомнила, что в России введено единое пособие, которое охватывает около 10 миллионов детей.