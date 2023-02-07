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27 минут назад

В Минтруде негативно отнеслись к идее введения карточек для поддержки населения

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Такая мера ограничит возможности семей, заявила замдиректора департамента демографической и семейной политики министерства Елена Семёнова.

В Минтруде оценили идею введения карточек для поддержки населения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По её словам, совместно с Минпромторгом изучались разные варианты предоставления мер соцподдержки.

«Но на наш взгляд, это может существенно ограничить возможности граждан к расходованию тех средств, которые они получают в виде мер социальной поддержки», — сказала Семёнова на совещании по выполнению поручений президента.

Представитель Минтруда напомнила, что в России введено единое пособие, которое охватывает около 10 миллионов детей.

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