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57 минут назад

Минфин отказался от идеи о налогах для уехавших россиян

Lenta.ru

Минфин России отказался от идеи менять правила налогообложения доходов уехавших из страны россиян, которые утратили налоговое резидентство, но продолжают официально сотрудничать с российскими работодателями удаленно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обновленными поправками в Налоговый кодекс.

Минфин отказался от идеи о налогах для уехавших россиян
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, текст поправок находится на стадии согласования в профильных ведомствах.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента. В июле 2022 года власти предложили обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Так, работодателей могут обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

Личный счет,Минфин России,
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