Россиянам напомнили, кто имеет право на сокращенный рабочий день

Согласно трудовому кодексу РФ работодатель обязан установить сокращенное рабочее время для ряда категорий сотрудников. Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская напомнила, в каких именно случаях работник может рассчитывать на короткую рабочую неделю.
«Категории граждан, для которых рабочий день будет не таким продолжительным, определяются трудовым законодательством в соответствии со ст. 92, ст. 263.1, ст. 333, ст. 350 Трудового кодекса. Среди них работники в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 — не более 35 часов в неделю», — передает «Прайм» слова Краснянской. Помимо этого, есть еще пять категорий, которых обеспечивают льготами на продолжительность рабочего времени.
При этом такие сотрудники получают полную зарплату. Сокращенное количество рабочих часов в данном случае не должно ее менять.
Ранее URA.RU сообщало, что работающие россияне кроме зарплаты и отпуска имеют еще ряд возможностей, которые официально закреплены законом. Так например, сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска.