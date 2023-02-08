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41 минуту назад

Россиянам напомнили, кто имеет право на сокращенный рабочий день

Ura.Ru

Согласно трудовому кодексу РФ работодатель обязан установить сокращенное рабочее время для ряда категорий сотрудников. Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская напомнила, в каких именно случаях работник может рассчитывать на короткую рабочую неделю.

Россиянам напомнили, кто имеет право на сокращенный рабочий день
Фото: ТАССТАСС

«Категории граждан, для которых рабочий день будет не таким продолжительным, определяются трудовым законодательством в соответствии со ст. 92, ст. 263.1, ст. 333, ст. 350 Трудового кодекса. Среди них работники в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 — не более 35 часов в неделю», — передает «Прайм» слова Краснянской. Помимо этого, есть еще пять категорий, которых обеспечивают льготами на продолжительность рабочего времени.

При этом такие сотрудники получают полную зарплату. Сокращенное количество рабочих часов в данном случае не должно ее менять.

Ранее URA.RU сообщало, что работающие россияне кроме зарплаты и отпуска имеют еще ряд возможностей, которые официально закреплены законом. Так например, сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска.

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