Россиянам напомнили, кто имеет право на сокращенный рабочий день

«Категории граждан, для которых рабочий день будет не таким продолжительным, определяются трудовым законодательством в соответствии со ст. 92, ст. 263.1, ст. 333, ст. 350 Трудового кодекса. Среди них работники в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 — не более 35 часов в неделю», — передает «Прайм» слова Краснянской. Помимо этого, есть еще пять категорий, которых обеспечивают льготами на продолжительность рабочего времени.