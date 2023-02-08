Порядок выплаты пособий для безработных предложили изменить

В настоящее время порядок выплаты денежных пособий для безработных граждан нарушает принципы социальной справедливости. Для россиян с высоким стажем работы необходимо увеличивать размер соответствующих выплат в случае потери места труда, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.

Фото: ТАСС ТАСС

Обращение профсоюза было адресовано в секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В документе представители организации указали на необоснованность того, что пособие по безработице на внутреннем рынке, согласно законопроекту «О занятости населения в Российской Федерации», не зависит от стажа и выплачивается не более шести месяцев, уточняется в статье.

«Для стимулирования занятости в форме трудовых отношений необходимо при определении размера пособия по безработице учитывать длительность и характер предшествующей занятости <....> Восстановить «социальную справедливость» позволит введение нормы, увеличивающей размер пособия по безработице для граждан с официальным стажем свыше восьми лет. Для таких россиян МРОТ должен стать минимальной планкой для пособия», — заключается в материале.