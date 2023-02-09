ЦБ: В 2022 году россияне отдавали мошенникам по ₽50-100 тысяч

В среднем в 2022 году россияне переводили мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом общие потери от вложений в финансовые пирамиды составили около пяти-шести миллиардов рублей. Об этом сообщил директор противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
По словам эксперта, эти показатели являются довольно высокими.
«Но, например, в 2021 году потери только в пирамиде Finiko составляли, по сообщениям МВД, свыше пяти миллиардов рублей. Общие потери от деятельности нелегалов и пирамид, по нашей оценке, уменьшились примерно на 30-35 процентов [в сравнении с 2021 годом. — Прим. ред.]», — цитирует представителя Центробанка РИА «Новости».
Лях пояснил, что снижение потерь граждан связано с выявлением Банком России мошеннических проектов на ранней стадии, когда организаторы еще не успевают привлечь к ним много людей.
В то же время специалист указал, что в 2022 году злоумышленники стали чаще обманывать россиян, обещая способы почасового заработка с высоким доходом, эта схема использовалась почти в десяти процентах финансовых пирамид.