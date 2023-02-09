СМИ: страны СНГ резко увеличили выпуск карт после ухода Visa и MasterCard из РФ

После ухода Visa и MasterCard из России некоторые страны значительно увеличили объемы выпуска банковских карт. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистические данные Центробанков (ЦБ) государств постсоветского пространства.
Таджикистан продемонстрировал самое высокое значение – прирост на 46% к такому же периоду 2021 года. Расчеты за все 12 месяцев не удалось сделать по двум государствам - Армении и Киргизии. Статистика доступна лишь за первые девять месяцев.
Так, Таджикистан увеличил объемы на 45,46%, Киргизия — на 37,37%, Узбекистан — на 26,16%, Армения — на 18,65%, Белоруссия — на 14,91%, Казахстан — на 8,35%, Грузия — на 4,62%.
Отмечается, что в прошлом году общее число карт в обращении в Казахстане достигло 42,91 млн штук, Узбекистане — 34,2 млн, Белоруссии — 18,08 млн, Грузии — 6,21 млн, Таджикистане — 5,06 млн, Армении — 2,15 млн, Киргизии — 1,89 млн.
Динамика вызвана ситуацией на рынке РФ — многие переехали в соседние страны, указал руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Россияне наращивали обороты карт, отметил он.
Ранее «Известия» сообщили, что платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, теперь ограничивают проведение таких операций. Весной 2022 года карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, перестали принимать за рубежом, а карты иностранных кредитных организаций — на территории РФ. После этого некоторые сервисы, в частности Prodamus, Robokassa, PayBox, начали предоставлять российским фирмам услуги по приему платежей из-за других стран. Однако позднее они приостановили их прием.