СМИ: страны СНГ резко увеличили выпуск карт после ухода Visa и MasterCard из РФ

После ухода Visa и MasterCard из России некоторые страны значительно увеличили объемы выпуска банковских карт. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистические данные Центробанков (ЦБ) государств постсоветского пространства.

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Таджикистан продемонстрировал самое высокое значение – прирост на 46% к такому же периоду 2021 года. Расчеты за все 12 месяцев не удалось сделать по двум государствам - Армении и Киргизии. Статистика доступна лишь за первые девять месяцев.

Так, Таджикистан увеличил объемы на 45,46%, Киргизия — на 37,37%, Узбекистан — на 26,16%, Армения — на 18,65%, Белоруссия — на 14,91%, Казахстан — на 8,35%, Грузия — на 4,62%.

Отмечается, что в прошлом году общее число карт в обращении в Казахстане достигло 42,91 млн штук, Узбекистане — 34,2 млн, Белоруссии — 18,08 млн, Грузии — 6,21 млн, Таджикистане — 5,06 млн, Армении — 2,15 млн, Киргизии — 1,89 млн.

Динамика вызвана ситуацией на рынке РФ — многие переехали в соседние страны, указал руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Россияне наращивали обороты карт, отметил он.