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20 минут назад

СМИ: страны СНГ резко увеличили выпуск карт после ухода Visa и MasterCard из РФ

Лера Букина

После ухода Visa и MasterCard из России некоторые страны значительно увеличили объемы выпуска банковских карт. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистические данные Центробанков (ЦБ) государств постсоветского пространства.

СМИ: страны СНГ резко увеличили выпуск карт после ухода Visa и MasterCard из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таджикистан продемонстрировал самое высокое значение – прирост на 46% к такому же периоду 2021 года. Расчеты за все 12 месяцев не удалось сделать по двум государствам - Армении и Киргизии. Статистика доступна лишь за первые девять месяцев.

Так, Таджикистан увеличил объемы на 45,46%, Киргизия — на 37,37%, Узбекистан — на 26,16%, Армения — на 18,65%, Белоруссия — на 14,91%, Казахстан — на 8,35%, Грузия — на 4,62%.

Отмечается, что в прошлом году общее число карт в обращении в Казахстане достигло 42,91 млн штук, Узбекистане — 34,2 млн, Белоруссии — 18,08 млн, Грузии — 6,21 млн, Таджикистане — 5,06 млн, Армении — 2,15 млн, Киргизии — 1,89 млн.

Динамика вызвана ситуацией на рынке РФ — многие переехали в соседние страны, указал руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Россияне наращивали обороты карт, отметил он.

Ранее «Известия» сообщили, что платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в Рунете, теперь ограничивают проведение таких операций. Весной 2022 года карты Visa и Mastercard, выпущенные банками России, перестали принимать за рубежом, а карты иностранных кредитных организаций — на территории РФ. После этого некоторые сервисы, в частности Prodamus, Robokassa, PayBox, начали предоставлять российским фирмам услуги по приему платежей из-за других стран. Однако позднее они приостановили их прием.

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