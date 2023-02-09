Налоговые льготы айтишников могут распространить на музыкантов

Кабмин хочет ввести налоговые льготы для организаций в сфере музыки, аналогичные льготам в IT-сфере. Об этом "РГ" сообщили в Минэкономразвития.

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В ведомстве отметили, что уже включили в "дорожную карту" по "Интеллектуальной собственности" в рамках механизма "Трансформация делового климата" широкий спектр предложений от бизнеса.

"Мы стараемся сделать налоговые условия для инновационного бизнеса, представителей креативных индустрий максимально благоприятными и комфортными", - подчеркнули в министерстве.

Критерии распространения льготного режима для организаций в сфере музыки будут разрабатываться уполномоченным органом, если это решение войдет в "дорожную карту".