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1 час назад

Представителям сферы музыки могут предоставить налоговые льготы, как в IT

Российская Газета

Кабмин хочет ввести налоговые льготы для организаций в сфере музыки, аналогичные льготам в IT-сфере. Об этом "РГ" сообщили в Минэкономразвития.

Налоговые льготы айтишников могут распространить на музыкантов
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве отметили, что уже включили в "дорожную карту" по "Интеллектуальной собственности" в рамках механизма "Трансформация делового климата" широкий спектр предложений от бизнеса.

"Мы стараемся сделать налоговые условия для инновационного бизнеса, представителей креативных индустрий максимально благоприятными и комфортными", - подчеркнули в министерстве.

Критерии распространения льготного режима для организаций в сфере музыки будут разрабатываться уполномоченным органом, если это решение войдет в "дорожную карту".

Ранее об инициативе Минэкономразвития сообщили "Ведомости". По данным издания, таким образом ведомство планирует стимулировать производство отечественного контента и оказывать поддержку российским авторам и исполнителям.

Личный счет,Минэкономразвития,
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